İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.



İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 12 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.