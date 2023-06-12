İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kartal ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 8 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.15'te kesilen suyun öğlen saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 12 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (12 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5
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