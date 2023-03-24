İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz ve Tuzla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 1

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.  Su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. 


TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 2

Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz ve Tuzla ilçelerine belirli saat aralığında su verilmeyeceğini duyuran İSKİ ayrıntıları paylaştı. İşte 24 Mart su kesintisi programı...

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek? - 6
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