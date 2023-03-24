İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz ve Tuzla ilçelerine belirli saat aralığında su verilmeyeceğini duyuran İSKİ ayrıntıları paylaştı. İşte 24 Mart su kesintisi programı...