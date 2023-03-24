İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Küçükçekmece, Beykoz, Tuzla): Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.





