İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (5 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
5 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı.
5 Eylül tarihli kesinti programına göre, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih'de sular ne zaman gelecek?