İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (5 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

5 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı.

5 Eylül tarihli kesinti programına göre, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih'de sular ne zaman gelecek?