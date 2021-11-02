İstanbul'un 4 semtinde yaşayanlar için uyarı

Haberler - DHA 02.11.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 16:46
Corona virüs tedbirlerinin kademeli olarak kalkmasıyla birlikte bireysel araç kullanımında artış yaşandı.
Günlük yaklaşık 4.5 buçuk milyon aracın yollarda olduğu İstanbul'da hava kirliliği arttı.
Trafik yoğunluğuna bağlı kirlilikte; Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve Sultangazi başı çekiyor.
Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, megakentte hava kirliliğinin ana kaynağının artık trafik emisyonları olduğu söyledi.
İncecik, "Şu an İstanbul'da 4.5 milyon araç var. Bu araçların 3.5 milyonunu otomobiller oluşturuyor. Bu otomobillerin büyük bir kısmı da dizel araçlar. İstanbul'daki genel resme baktığımızda havanın partiküler madde olarak ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
İstanbul'un coğrafi olarak düz olması ve nüfusun semtlere göre farklılık göstermesinin trafik yoğunluğunu artırdığını kaydeden İncecik, "Bu nedenle İstanbul'un bazı bölgelerinde ciddi bir hava kirliliği gözlenebiliyor. İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu yerler ise Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve rüzgara açık olmayan yerlerden biri olan Sultangazi gibi yerlerde hava kirliliğinin arttığını görebiliyoruz" diye konuştu.
Rüzgara açık olan yerlerde hava kirliliği seviyelerinin düşük olduğunu belirten İncecik, Kadıköy ve Üsküdar'da hava kirliliğinin az olduğunu kaydetti.
Pandemi sonrası İstanbul'un hava kalitesinde ciddi bir bozulma meydana geldiğini belirten Prof. Dr. İncecik, "Pandemi ile hava kirliliği artışının nedenini trafiğe çıkan araç sayısının iki kat artması. Eskiden yılın birkaç ayında partiküler maddenin yüksek olduğu görüyorduk, ancak şimdi neredeyse yılın tamamında partiküler maddenin yükseldiğini görüyoruz" şaklinde konuştu.
Prof. İncecik, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.
"Kirli havayı soluduğumuz zaman akciğerlerimiz kirli havadan birebir etkileniyor" diyen İncecik,
"Vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar gibi yerlerde beklerken mutlaka maske takmalı" dedi.
İncecik, uyarılarına şöyle devam etti:
"Yine trafik yoğunluğunun fazla olduğu zaman dilimi içerisinde dışarıda çok bulunmamak gerekir. Bu riskler en çok solunum rahatsızlığı olan bireyler için geçerli. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına vatandaşlar sürekli bakmalı. Merkezin web sitesine girerek bulundukları semtte hava kirlilik oranını görebilir. Vatandaşlar raporda özellikle kırmızı renkte olan bölgelerden kaçınması lazım."