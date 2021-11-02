İstanbul'un 4 semtinde yaşayanlar için uyarı

İstanbul'un coğrafi olarak düz olması ve nüfusun semtlere göre farklılık göstermesinin trafik yoğunluğunu artırdığını kaydeden İncecik, "Bu nedenle İstanbul'un bazı bölgelerinde ciddi bir hava kirliliği gözlenebiliyor. İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu yerler ise Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve rüzgara açık olmayan yerlerden biri olan Sultangazi gibi yerlerde hava kirliliğinin arttığını görebiliyoruz" diye konuştu.



