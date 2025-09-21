İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesintilerin sona ereceği saati paylaştı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) 21 Eylül tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ’ın resmi kesinti programına göre toplam 5 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrikler belirli saatlerde verilemeyecek.
Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), elektrik kesintilerinin bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı. Her ilçede kesinti saatleri farklılık gösterirken, bazı bölgelerde elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra tekrar verilecek. Bazı mahallelerde ise kesinti akşam saatlerine kadar sürebilecek.
21 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER VE KESİNTİLERİN SONA ERECEĞİ SAAT