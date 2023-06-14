İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kağıthane ilçesinde yer alan Seyrantepe Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.10'da kesilen suyun öğlen saat 13.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 14 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.