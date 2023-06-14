İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kağıthane ilçesinde yer alan Seyrantepe Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.10'da kesilen suyun öğlen saat 13.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 14 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (14 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6
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