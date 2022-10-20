İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yayımlanan 20 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 20 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Fenerbahçe ve Caddebostan Mahallesine 6 saat boyunca su verilemeyecek.
Adalar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Maden Mahallesine su verilemeyecek.
Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 00.03'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Rami Yeni Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.51'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.
Maltepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Zümrütevler Mahallesine su verilemeyecek.