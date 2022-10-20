İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kadıköy ilçesinde yer alan Fenerbahçe ve Caddebostan Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 6 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.41'da kesilen suyun akşam saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 20 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 20 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Fenerbahçe ve Caddebostan Mahallesine 6 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Adalar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Maden Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 00.03'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Rami Yeni Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Fatih'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.51'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 6 saat su kesintisi yaşanacak (20 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Maltepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Zümrütevler Mahallesine su verilemeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER