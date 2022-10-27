İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Başakşehir ve Esenyurt ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 8 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.12'da kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 27 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Esenyurt'ta yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Esenyurt'ta bulunan birçok mahalleye 8 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Ziya Gökalp Mahallesine 8 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.11'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Bahçeşehir 1Kısım Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Tuzla'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Tepeören Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.33'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Çubuklu Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.54'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya Mahallesine su verilemeyecek.

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