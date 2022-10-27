İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (27 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yayımlanan 27 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
Esenyurt'ta yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Esenyurt'ta bulunan birçok mahalleye 8 saat boyunca su verilemeyecek.
Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Ziya Gökalp Mahallesine 8 saat boyunca su verilemeyecek.
Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.11'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Bahçeşehir 1Kısım Mahallesine su verilemeyecek.
Tuzla'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Tepeören Mahallesine su verilemeyecek.
Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.33'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Çubuklu Mahallesine su verilemeyecek.
Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.54'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya Mahallesine su verilemeyecek.