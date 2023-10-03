İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa...) Sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa, Kadıköy, Sancaktepe ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa, Kadıköy, Sancaktepe'nin bazı mahallelerine planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Arnavutköy'deki su kesintisi saat 20.00'ye kadar devam edecek.
3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI