İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa...) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Bakırköy, Bayrampaşa, Kadıköy, Sancaktepe'nin bazı mahallelerine planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Arnavutköy'deki su kesintisi saat 20.00'ye kadar devam edecek.





3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI