İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (1 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

1 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 30 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Kadıköy, Maltepe, Tuzla, Çatalca ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Kadıköy, Maltepe, Tuzla, Çatalca ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?