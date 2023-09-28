İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

28 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 28 Eylül tarihli kesinti programına göre, Bakırköy, Bayrampaşa, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Bakırköy, Bayrampaşa, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?