İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Bakırköy, Bayrampaşa, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 13.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
28 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 28 Eylül tarihli kesinti programına göre, Bakırköy, Bayrampaşa, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Bakırköy, Bayrampaşa, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?