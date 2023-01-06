İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri paylaşıldı. 6 Ocak tarihli kesinti programına göre, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Beykoz'un bazı mahallelerine su verilemeyecek.