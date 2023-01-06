İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 6 Ocak tarihli su kesintisi programına göre, bazı ilçelere ve mahallelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını inceliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri paylaşıldı. 6 Ocak tarihli kesinti programına göre, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Beykoz'un bazı mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (6 Ocak İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

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