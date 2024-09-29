İstanbul'un 6 ilçesinde (Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan...) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine su verilemeyecek.



İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;