İstanbul'un 6 ilçesinde (Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan...) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince bazı İstanbul ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Programa göre, Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine su verilemeyecek.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;