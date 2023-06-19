İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 24 saat boyunca su verilemeyecek. 19 Haziran sabahı 05.49'da kesilen suların 20 Haziran sabahı saat 06.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 19 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 8

İSKİ KESİNTİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

İSKİ'den yapılan açıklamada, Avrupa yakasının artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatının tamamlandığı aktarıldı.

Hattın hizmete alınmasıyla bölgenin yüzde 30'unun içme suyu ihtiyacını karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı belirtilen açıklamada, "Yeni hattın İstanbul'un içme suyu sistemine entegrasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle 19 Haziran Pazartesi günü 06.00 ila 20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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