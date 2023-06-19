İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (19 Haziran İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.



İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 19 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.