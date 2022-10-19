İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yayımlanan 19 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.02'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Barbaros Mahallesine su verilemeyecek.
Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.06'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Şerifali Mahallesine 7 saat boyunca su verilemeyecek.
Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.39'da başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Yeni ve Mimar Sinan Mahallesine su verilemeyecek.
Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.48'de başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Veysel Karani Mahallesine 6 saat boyunca su verilemeyecek.
Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 13.45'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Sanayi, Şeyhli, Kurtköy ve Ramazanoğlu Mahallesine su verilemeyecek.
Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.31'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.