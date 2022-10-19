İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ümraniye ilçesinde yer alan Şerifali Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 11.06'da kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

19 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 19 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.02'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Barbaros Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.06'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Şerifali Mahallesine 7 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.39'da başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Yeni ve Mimar Sinan Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.48'de başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Veysel Karani Mahallesine 6 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 13.45'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Sanayi, Şeyhli, Kurtköy ve Ramazanoğlu Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.31'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.

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