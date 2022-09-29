İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi)







İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”