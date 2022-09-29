İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Avcılar'da yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintisi tam 24 saat sürecek. Büyükçekmece'de bulunan 3 mahalleye de 10 saat su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 1

AVCILAR'DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Avcılar’daki 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere’deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 2



İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 3

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 07.00'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 4

Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmangazi ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 5

Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Şerifali, Tatlısu ve Mehmet Akif Mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 6

Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.18'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Sarıyer Merkez, Çayırbaşı, Büyükdere, Kazım Karabekir ve Paşa Mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat su kesintisi yaşanacak (29 Eylül İSKİ su kesintisi) - 7

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.16'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Kısıklı Mahallesine su verilemeyecek.

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