İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisinden etkilenen ilçeler ve mahalleler İSKİ'nin planlı kesinti listesi üzerinden paylaşıldı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Şubat su kesintisi programının ayrıntıları

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 1

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar ilçelerine su verilemeyecek. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 2

İSKİ tarafından yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 6
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 7
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek? - 8

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