İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Beykoz ve Üsküdar ilçelerine su verilemeyecek. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.
İSKİ tarafından yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.