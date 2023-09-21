İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (21 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Maltepe ve Sultangazi ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Beşiktaş'ta sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
21 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 21 Eylül tarihli kesinti programına göre, Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Maltepe ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Maltepe ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?