İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (31 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Bahçelievler, Şişli, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece ve Üsküdar ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun öğlen saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.
31 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 31 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Bahçelievler, Şişli, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Bahçelievler, Şişli, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?