İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (6 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

6 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Eylül tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?