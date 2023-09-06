İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (6 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun öğlen saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
6 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Eylül tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?