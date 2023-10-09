İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 9 Ekim tarihli kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane ve Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?