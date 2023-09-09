İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

9 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 9 Eylül tarihli kesinti programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Büyükçekmece, Güngören, Kadıköy ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Beyoğlu, Sarıyer, Büyükçekmece, Güngören, Kadıköy ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?