İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (17 Kasım İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul’da ikamet eden ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 17 Kasım tarihli isale hattı arızası kapsamında 6 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı.