İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (17 Kasım İSKİ su kesintisi programı)
17.11.2025 14:49
Birkan Erol
İstanbul’da ikamet eden ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 17 Kasım tarihli isale hattı arızası kapsamında 6 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Esenler, Güngören, Sarıyer gibi ilçelerde su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 17 Kasım 2025 tarihli kesinti programı;
ESENLER
MAHALLELER: Nine Hatun, Davutpaşa, Mimar Sinan Mahalleleri
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 16/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GÜNGÖREN
MAHALLELER: Gençosman Mahallesi
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
MAHALLELER: Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Bahçeköy Yeni Mahalle
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
MAHALLELER: Çanta Balaban Mahallesi
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
MAHALLELER: İçmeler Mahallesi
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
MAHALLELER: Kazlıçeşme, Telsiz, Merkezefendi, Yenidoğan, Nuripaşa, Beştelsiz, Veliefendi, Çırpıcı, Seyitnizam, Gökalp, Sümer, Yeşiltepe Mahalleleri
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2025
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2025 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.