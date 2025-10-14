İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı)

14 Ekim 2025 tarihli İSKİ su kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 1 ilçede iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede su kesintisi uygulanacak. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacak?