İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 14 Ekim 2025 Salı günü planlı su kesintileriyle karşı karşıya kalacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel programda, 1 ilçede yapılacak iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Çalışma kapsamında 12 saate kadar su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçede kesinti yaşanacak? İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi programı.

İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı) - 1

14 Ekim 2025 tarihli İSKİ su kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 1 ilçede iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede su kesintisi uygulanacak. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı) - 2

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Küçükçekmece ilçesinde meydana gelecek çalışmalar kapsamında Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine bugün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı) - 3

İSKİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İSKİ'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Halkalı Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları sebebiyle 14 Ekim 2025 Salı günü, saat 10.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler: Küçükçekmece Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon Mahalleleri" ifadelerine yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER