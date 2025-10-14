İstanbul’un 6 mahallesinde su kesintisi: 12 saat sürecek (14 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi programı)
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 14 Ekim 2025 Salı günü planlı su kesintileriyle karşı karşıya kalacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel programda, 1 ilçede yapılacak iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Çalışma kapsamında 12 saate kadar su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçede kesinti yaşanacak? İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi programı.
14 Ekim 2025 tarihli İSKİ su kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 1 ilçede iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede su kesintisi uygulanacak. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacak?