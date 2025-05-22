İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 10 saate varan su kesintileri uygulanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var?