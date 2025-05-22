İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ilçesinde yer alan bazı mahalleler ve Zeytinburnu ilçesinin tamamında yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 1

İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 10 saate varan su kesintileri uygulanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var?

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İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 2

22 MAYIS İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ın bazı mahalleleri ile Zeytinburnu'nun tamamına saat 20.00'ye kadar su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 3

SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE MAHALLELER

İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle:

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 4

"Kadıköy ilçesinde Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.

Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Fatih ilçesinde Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Beyoğlu ilçesinde Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.

Beşiktaş ilçesinde Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu ilçesinin tamamı."

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