İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Sarıyer, Silivri'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;