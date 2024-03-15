İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek İstanbul ilçelerini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart tarihli planlı kesinti programının ayrıntıları...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Sarıyer, Silivri'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;