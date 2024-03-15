imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek İstanbul ilçelerini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart tarihli planlı kesinti programının ayrıntıları...

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Sarıyer, Silivri'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 2
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 3
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 4
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 5
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 6
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 7
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 8
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 9
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 10
DAHA FAZLA GÖSTER