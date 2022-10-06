İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sarıyer ilçesinde yer alan 5 mahalleye yaşanan kesinti nedeniyle 12 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun bugün akşam saat 22.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği belli oldu. İşte 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 2

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 3

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.28'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Başak Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 4

Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar, Kocatepe, Bostan, Bülbül ve Kamer Hatun Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Beşiktaş'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Gayrettepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 09.48'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Yedikule Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 7

Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'da başlayacağı ve 22.00'da bitmesi öngörülüyor. Tarabya, İstinye, Pınar, Darüşşafaka ve Ferahevler Mahallesine 12 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 12 saat su kesintisi yaşanacak (6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 8

Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.53'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Sümer ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.

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