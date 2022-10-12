İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 12 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Taşoluk, Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Ataşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.45'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.06'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Alkent 2000 Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 11.06'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Kadımehmet Efendi ve Kulaksız Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 07.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Çırçır Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Fatih'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.34'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Katip Kasım Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (12 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 8

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.53'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Valide-i Atik ve Muratreis Mahallesine su verilemeyecek.

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