İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi (Beyoğlu, Kadıköy, Kağıthane...) Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar ilçelerine su verilemeyecek. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim tarihli su kesintisi programının ayırntıları...
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 4 Ekim tarihli kesinti programına göre,Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, planlı programı inceliyor.