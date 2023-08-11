İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (11 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Pendik, Şişli ve Sultangazi ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Şişli, Beyoğlu ve Ataşehir'de sabah saatlerinde kesilen suyun öğlen saat 17.00 gibi geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.
11 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 11 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Pendik, Şişli ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Pendik, Şişli ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?