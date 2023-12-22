İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Ümraniye, ve Üsküdar ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Ümraniye ve Üsküdar'da sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 20.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi.
22 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 22 Aralık tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Ümraniye, ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Ümraniye, ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?