İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)

22 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 22 Aralık tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Ümraniye, ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Ümraniye, ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?