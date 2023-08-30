İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (30 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Fatih ve Maltepe ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.
30 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 30 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Fatih ve Maltepe'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Fatih ve Maltepe'de sular ne zaman gelecek?