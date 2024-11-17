İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi (Bayrampaşa, Şişli, Zeytinburnu...): İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ 17 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Programa göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Silivri, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını inceliyor.
17 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI AYRINTILARI