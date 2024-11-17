İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi (Bayrampaşa, Şişli, Zeytinburnu...): İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 17 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Programa göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Silivri, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını inceliyor.

17 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI AYRINTILARI