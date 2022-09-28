İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Zeytinburnu'nda yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintisi 10 saat sürecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 1

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları ilçelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle, İSKİ'nin arıza kesinti listesini incelemeye başladı. İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 8 ilçede su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 2


Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 3

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 4

Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.21'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 5

Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'de bitmesi öngörülüyor. Basınköy Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 6

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. İkitelli Osb Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 7

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 11.00'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Koca Mustafapaşa, Cerrahpaşa ve Aksaray Mahallesinde su verilemeyecek.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 8

Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Böylelik Zeytinburnu'nda birçok mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (28 Eylül İSKİ su kesintisi) - 9

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Ahmediye Mahallesinde su verilemeyecek.

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