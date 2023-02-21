İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler planlı kesinti programıyla duyuruldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 21 Şubat su kesintisi programı

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 1

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Güngören, Silivri, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerine bir süre su verilemeyecek. 

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 2

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

21 ŞUBAT SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 6
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 7
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 8
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 9
İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 10

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