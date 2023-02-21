İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Güngören, Silivri, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerine bir süre su verilemeyecek.