İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (18 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Kadıköy, Kağıthane ve Sultanbeyli ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
18 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 18 Eylül tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Kadıköy, Kağıthane ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Kadıköy, Kağıthane ve Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek?