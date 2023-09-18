İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (18 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

18 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 18 Eylül tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Kadıköy, Kağıthane ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Kadıköy, Kağıthane ve Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek?