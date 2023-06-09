İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (İSKİ 9 Haziran su kesintisi programı)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı kesinti programına göre; Bayrampaşa, Başakşehir, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Güngören, Sarıyer, Kadıköy'ün bazı ilçelerine bakım - onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 9 Haziran tarihli su kesintisi programının ayrıntıları...
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.
İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.