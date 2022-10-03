İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesinde dün akşam saat 19.00'da kesilen suyun bugün akşam saat 20.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 1
İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 2

HEYBELİADA'DA 25 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 3

Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. 100Yıl Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 4

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Terkos Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir Mahallesi, Feriköy Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Bozkurt Mahallesi ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'd3 başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mahallesi ve Mercan Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 7

Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 12.30'da bitmesi öngörülüyor. Sümer Mahallesi ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 8

Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.15'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Çamlıtepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 9

Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 07.52'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Şeyhli Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 25 saat su kesintisi yaşanacak (3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 10

Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.32'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmanağa Mahallesi ve Caferağa Mahallesine su verilemeyecek.

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