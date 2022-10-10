İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Bakırköy ilçesinde yer alan Kartaltepe Mahallesinde yaşanan kesinti nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun bugün akşam saat 19.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 10 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.55'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Kartaltepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.09'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Göztepe, Fatih ve Demirkapı Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.13'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Düğmeciler Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.47'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yavuz Sultan Selim ve Balat Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Gaziosmanpaşa'da yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yeni Mahalle ve Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Kadıköy'de'de yaşanacak su kesintisinin saat 14.04'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Hasanpaşa Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 8

Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.12'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Necip Fazıl Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 9

Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.29'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Gazitepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 10

Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.55'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 11

Şile'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Kumbaba Mahallesine su verilemeyecek.

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