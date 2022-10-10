İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yayımlanan 10 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.55'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Kartaltepe Mahallesine su verilemeyecek.
Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.09'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Göztepe, Fatih ve Demirkapı Mahallesine su verilemeyecek.
Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.13'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Düğmeciler Mahallesine su verilemeyecek.
Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.47'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yavuz Sultan Selim ve Balat Mahallesine su verilemeyecek.
Gaziosmanpaşa'da yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yeni Mahalle ve Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.
Kadıköy'de'de yaşanacak su kesintisinin saat 14.04'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Hasanpaşa Mahallesine su verilemeyecek.
Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.12'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Necip Fazıl Mahallesine su verilemeyecek.
Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.29'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Gazitepe Mahallesine su verilemeyecek.
Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.55'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan Mahallesine su verilemeyecek.
Şile'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Kumbaba Mahallesine su verilemeyecek.