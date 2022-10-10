İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak (10 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 10 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.