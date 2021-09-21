İstanbul'un altı da, üstü de cevher

OKUL VE ÖĞRENCİ SAYISI

- İstanbul’daki okul öncesi seviyesindeki okul sayısı 4 bin 181, öğrenci sayısı 281 bin 10. İlkokul seviyesindeki okul sayısı 1.600, öğrenci sayısı 917 bin 466. Ortaokul seviyesindeki okul sayısı 1.791, öğrenci sayısı 990 bin 111 ve ortaöğretim seviyesindeki okul sayısı 1.848, öğrenci sayısı 1 milyon 53 bin 598. Tüm eğitim seviyelerindeki öğretmen sayısı 167 bin 716, derslik sayısı ise 78 bin 580. İlde toplam 57 adet üniversite bulunmakta. Tüm lisans seviyelerindeki öğrencilerin toplam sayısı ise 1 milyon 109 bin 739.