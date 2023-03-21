İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor

Alttan 4 katı farklı, diğer 5 katı daha da farklı... Yıkım kararı çıkartılan Bağcılar'daki 'apartmankondu' bugün yıkılacak.

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 1

İstanbul Bağcılar'da dikkat çekerken deprem korkusu uyandırdığı bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 2

Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 3

Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 4

Açıklama Bağcılar Belediyesi tarafından yapıldı.

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 5

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor"

İstanbul'un 'apartmankondu'su yıkılıyor - 6
DAHA FAZLA GÖSTER