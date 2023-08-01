İstanbul'un barajları alarm veriyor | Son bir haftada yüzde 1,88 azaldı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,88 azalarak yüzde 36,95 olarak ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu. Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 70,33 iken bugün yüzde 4,68 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düştü.
Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.