İstanbul'un barajları aylar sonra ilk kez yükselişe geçti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranının geçen günlerde son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı.

Son günlerdeki yağışlar dolayısıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranının hızla yükselmeye başladığına dikkati çeken Toros, "Bugünkü yağışların da etkileri ile barajlar dolmaya devam edecek ve barajlardaki doluluk oranı, çeyrek oranına kadar ulaşacaktır. Her ne kadar bu yağışlar sevindirici olsa da hala barajlar yeterince dolu değil." dedi.

Barajların tam dolu olması durumunda bile şehre yetmeyeceğini dile getiren Toros, su tasarrufu ve yağmur hasadı konusundaki çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Toros, su tasarrufu konusunda daha sık bir şekilde kademeli ücretlendirme uygulaması yapılması gerektiğini vurguladı.