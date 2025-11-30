İstanbul'un barajlarına artan yağışlar da çare olmadı
30.11.2025 11:45
AA
İstanbul'un barajlarındaki su oranı gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Kentte ekim ayında yağışlar artmasına rağmen barajlardaki su seviyesi azalmaya devam etti.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı korkutan seviyede.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış düştü.
Diğer yılların ekim ayında barajlara düşen yağış miktarı 2015'te 107,41 milimetre, 2016'da 30,68 milimetre, 2017'de 88,96 milimetre, 2018'de 31,08 milimetre, 2019'da 46,65 milimetre, 2020'de 106,88 milimetre, 2021'de 60,03 milimetre, 2022'de 43,32 milimetre, 2023'te 39,24 milimetre, 2024'te 22,97 milimetre ölçüldü.
Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti.
DÜŞÜŞ YAŞANDI
İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının ortalama doluluk oranı 1 Ekim'de yüzde 28,49 olurken, 31 Ekim'de 22,96 olarak ölçüldü.
Barajlardaki bir aylık düşüş oranı yüzde 5,53 oldu.
"EKİM ATINDA BARAJLAR İYİ YAĞIŞ ALDI"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yıl ekim ayında ülke genelinde yağışların normalin üzerinde olduğunu söyledi.
Kente su sağlayan barajlara düşen yağış miktarında da geçen yıllara göre artış olduğunu dile getiren Toros, "İstanbul barajlarındaki eksilme haziran ayından itibaren aylık yüzde 12-13 civarındaydı. Ekim ayında ise sadece yüzde 6 azalma meydana geldi. Haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1, ekim ayında 6 günde yüzde 1 azalma oldu. Ekim yağışları, barajlardaki su düşüşünü yarı yarıya azaltmıştır." dedi.
Toros, ekim ayında barajların iyi yağış aldığının altını çizip yağışların barajlara olumlu yönde yansıdığını dile getirdi.