İstanbul'un barajlarına artan yağışlar da çare olmadı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yıl ekim ayında ülke genelinde yağışların normalin üzerinde olduğunu söyledi.

Kente su sağlayan barajlara düşen yağış miktarında da geçen yıllara göre artış olduğunu dile getiren Toros, "İstanbul barajlarındaki eksilme haziran ayından itibaren aylık yüzde 12-13 civarındaydı. Ekim ayında ise sadece yüzde 6 azalma meydana geldi. Haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1, ekim ayında 6 günde yüzde 1 azalma oldu. Ekim yağışları, barajlardaki su düşüşünü yarı yarıya azaltmıştır." dedi.

Toros, ekim ayında barajların iyi yağış aldığının altını çizip yağışların barajlara olumlu yönde yansıdığını dile getirdi.