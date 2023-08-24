İstanbul’un barajlarında buharlaşma tehlikesi

Doluluk oranı yüzde 10.66 seviyesine gerileyen Büyükçekmece Barajını doluluk oranı yüzde 15.4 seviyesine düşen Sazlıdere Barajı takip ediyor. Alibey Barajında yüzde 13.95 seviyelerine kadar düşen doluluk oranını Istrancalar Barajı yüzde 18.27 ile takip ediyor.

Terkos Barajı’nda yüzde 17.52 oranına kadar su seviyesi geriledi. Elmalı Barajında doluluk yüzde 21.48 oranına düştüğü belirlendi.

Darlık Barajı’nda ise yüzde 46.06 seviyesine kadar düştü. İstanbul’un yüzde 50 seviyesini geçen tek barajı olan Ömerli Barajında ise doluluk yüzde 64.54 olarak ölçüldü.