İstanbul’un barajlarında buharlaşma tehlikesi
İstanbul’da yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık nedeniyle mega kentteki barajlarda bulunan su buharlaşıyor. Sazlıbosna Barajı çevresinde oluşan sıcak hava dalgası kameraya çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre şehirdeki barajların genel doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 31.25 oldu.
Yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda hava sıcaklıkları nedeniyle rekor buharlaşma olması bekleniyor.