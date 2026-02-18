İstanbul'un barajlarından sevindiren haber. 2 ayda yüzde 23,68'lik artış

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 351,32 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 94,57 milyon, Yeşilçay'dan da 41,81 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 136,38 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 996 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun tamamı, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden temin edildi.