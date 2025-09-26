İstanbul'un barajlarının doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor
İstanbul'da kurak ve yağışsız geçen yazın ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Son tespitlere göre, doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştü. Uzmanlardan, önümüzdeki aylar için kritik uyarın geldi.
Megakentte bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışla beraber düşmeye devam etti.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.