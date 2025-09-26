İstanbul'un barajlarının doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor

İstanbul'da kurak ve yağışsız geçen yazın ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Son tespitlere göre, doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştü. Uzmanlardan, önümüzdeki aylar için kritik uyarın geldi.

Megakentte bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışla beraber düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 22,74, Darlık'ta yüzde 44,76, Elmalı'da yüzde 51,77, Terkos'ta yüzde 36,98, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 34,21, Sazlıdere'de yüzde 32,13, Istrancalar'da yüzde 20,67, Kazandere'de yüzde 2,71, Pabuçdere'de yüzde 18,89 olarak ölçüldü.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 348,85 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,56 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibarıyla baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 ve 2025'te yüzde 30,71 olarak kaydedildi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARA DİKKAT!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Barajlardaki doluluk oranının halen yüzde 30 civarında olduğunu belirtip "Barajlarda yavaş yavaş su azalıyor. Gerçekten dikkatli olmamız gereken zamanlara geldik. Önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir." dedi.

Prof. Dr. Albay, kış mevsiminin barajlardaki su oranı açısından önemli olduğunu, yeterli yağışlar sonrasında bu açıdan biraz rahatlayacaklarını dile getirdi.

GEÇEN YILA ORANLA DAHA DÜŞÜK SEVİYE

Geçen yıla göre biraz daha sıkıntılı durumda olduklarına dikkati çeken Albay, "Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor." diye konuştu.

"ARALIK GİBİ KAR ALMAZSAK BİRAZ SIKINTI YAŞAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Albay, İstanbul'da yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığını, nüfusun artmaya devam ettiğini, barajlara gelen suyun azaldığını, bu nedenle nüfus planlamasıyla su planlamasının beraber yapılmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Kışın kar yağışının önemli olduğunun altını çizen Albay, "Kasımdan sonra aralık gibi kar almazsak biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. İstanbul şimdiye kadar durumu gerçekten iyi idare etti. Su verimi konusuna dikkat edildi ama su bütçesi belli, nüfus belli, günlük tüketim belli. Eğer kar yağışları, yağmur yetmezse sıkıntı yaşayacağız. Kar yağışlarını düzgün alırsak rahatlayacağız. Ama almazsak ocak-şubat gibi ciddi sıkıntı bizi bekliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

