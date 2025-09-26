İstanbul'un barajlarının doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor

"ARALIK GİBİ KAR ALMAZSAK BİRAZ SIKINTI YAŞAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Albay, İstanbul'da yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığını, nüfusun artmaya devam ettiğini, barajlara gelen suyun azaldığını, bu nedenle nüfus planlamasıyla su planlamasının beraber yapılmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Kışın kar yağışının önemli olduğunun altını çizen Albay, "Kasımdan sonra aralık gibi kar almazsak biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. İstanbul şimdiye kadar durumu gerçekten iyi idare etti. Su verimi konusuna dikkat edildi ama su bütçesi belli, nüfus belli, günlük tüketim belli. Eğer kar yağışları, yağmur yetmezse sıkıntı yaşayacağız. Kar yağışlarını düzgün alırsak rahatlayacağız. Ama almazsak ocak-şubat gibi ciddi sıkıntı bizi bekliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.