İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sarıyer'de 12 saat su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeceği bildirildi.





