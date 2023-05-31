İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sarıyer'de 12 saat su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeceği bildirildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada; 31 Mayıs'ta 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.
31 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI