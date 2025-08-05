İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ 6 Ağustos kesinti programını duyurdu

Kesinti yaşanacak ilçeler arasında Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Şişli gibi nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler de bulunuyor. Planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde ayrıntılı şekilde yayımlandı. Elektrik kesintilerinden etkilenmek istemeyen vatandaşların, BEDAŞ tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.