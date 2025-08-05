İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ 6 Ağustos kesinti programını duyurdu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Ağustos 2025 Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Toplam 21 ilçeyi kapsayan kesinti programı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden paylaşıldı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ağustos tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
Kesinti yaşanacak ilçeler arasında Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Şişli gibi nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler de bulunuyor. Planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde ayrıntılı şekilde yayımlandı. Elektrik kesintilerinden etkilenmek istemeyen vatandaşların, BEDAŞ tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.