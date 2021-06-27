İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı

Müsilajla (deniz salyası) mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.

Anadolu Ajansı 27.06.2021 - 11:29 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 11:31

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 1

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilajın yer yer etkisini gösterdiği, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 3

Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. 

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 4

Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 5

Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 6

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - 7

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